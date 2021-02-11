РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Ремонт здания Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи подходит к концу, все работы планируют завершить к началу марта текущего года, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На подстанции выполнили отделочные работы, полностью заменили электрическую проводку, систему отопления и сантехнику, установили новые двери и окна, положили новое напольное покрытие. Привели в порядок и крышу здания: рабочие заменили кровлю. Ремонт позволит медикам проводить рабочие будни в комфортных условиях», - говорится в сообщении.

Одна дежурная смена специалистов продолжается 24 часа. Ежедневно на Балашихинскую подстанцию скорой медицинской помощи обращаются около 450 человек.