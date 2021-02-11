РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Наблюдательные советы по решению вопросов долгостроев Подольска планируют провести в 2021 году, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы по строительному комплексу администрации округа Петр Гапонов.

В концертном зале администрации Подольска в четверг прошло совещание с участием дольщиков долгостроев по восстановлению их прав. В нем приняли участие конкурсные управляющие, а также Гапонов.

«Дольщиков волновал вопрос о сроках ввода в эксплуатацию их домов. Конечно, когда именно это произойдет точно неизвестно. Конкурсные управляющие должны собрать необходимые пакеты документов для передачи на рассмотрение на наблюдательном совете Дома.РФ», - сказал Гапонов.

Он добавил, что по ряду объектов такая работа уже проведена, но по некоторым – нет. И единственное, что может повлиять на решение данной проблемы, — это скорейшее проведение наблюдательных советов и принятие решений по дострою объектов либо по выплате компенсаций. Ожидается, что в текущем году наблюдательные советы по всем объектам будут проведены.

Он отметил, что в настоящее время в округе проблемными признаны 12 объектов, среди которых 23 дома, в реестре там числится свыше 3 600 граждан. В первоначальной степени готовности к наблюдательным советам такие объекты, как ЖК «Симферопольский», дом №3 на Серпуховской улице и соревнуются между собой (по степени выхода на наблюдательный совет) - ЖК «Ренессанс», ЖК «Весенний» и еще один объект.

Как пояснил конкурсный управляющий Сергей Тулинов, по объекту на улице Народная, 23 имеется вероятность назначения компенсационной выплаты дольщикам. Однако решение будет принято на наблюдательном совете. В настоящее время продолжается сбор необходимой документации. По ЖК «Альянс» также пока ведется работа по выходу на наблюдательный совет.

«По ЖК «Альянс» может получиться так, что по дому, степень готовности которого достаточно велика, могут принять решение о достройке, а по второму, где залита только фундаментная плита, - на выплату компенсаций. Застройщика данного объекта признали банкротом, но судебного акта еще нет. После получения акта дольщикам необходимо отправить заявления и документы конкурсному управляющему для включения в его реестр», - пояснил Тулинов.

Он добавил, что по выплатам высока вероятность, что рассчитываться они будут из расчета среднерыночной цены и с учетом готовности самого объекта.