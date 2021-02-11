РИАМО - 11 фев. На столицу надвигаются сильные снегопады, в связи с этим горожанам стоит быть максимально внимательными и осторожными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайшие часы ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 метров секунду. На дорогах образуются снежные заносы и накаты.

«На реагирование будут выведены все службы комплекса городского хозяйства. Особое внимание – уборке подходов к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам», – написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В столице создали оперштаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов, его возглавил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности. После начала снегопада коммунальная техника начнет регулярно проводить сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой.