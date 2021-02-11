РИАМО - 11 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил, что может пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции к осени, передает «Коммерсант».
В ходе встречи с главами российских средств массовой информации президент отметил, что может сделать прививку препаратом «Спутник V» после консультации с врачами.
«Президент допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить», – говорится в сообщении.
В прививочном плане у главы государства также есть вакцины от гриппа и пневмококка. В связи с этим ему нужно понимать, когда лучше привиться от Covid-19.
При этом национальный лидер заявил, что не собирается делать прививку специально перед камерами.
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Текстовая трансляция
11 ФЕВРАЛЯ
- Путин не исключил, что может вакцинироваться от Covid‑19 к осени. В прививочном плане у главы государства также есть прививки от гриппа и пневмококка.
- Прививку от Covid можно будет сделать в 25 МФЦ Подмосковья 12 февраля. С 8 часов утра до 8 вечера медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих.
- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.
- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.
- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.
- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.
- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.
- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.
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