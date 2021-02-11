РИАМО - 11 фев. Уникальную коллекцию палехской лаковой миниатюрной живописи представили в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, открылась выставка «Светит песня в золоте и лаке... Искусство Палеха», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

История палехской лаковой миниатюрной живописи начинается популярности мастеров-иконописцев VII века старинного села Палех в Ивановской области. В 20-х годах прошлого века ее стали использовать для украшения шкатулок, пудрениц, футляров, декоративных панно из папье-маше. Эти предметы были желанным подарком и бережно хранились почти в каждой семье, а также лучшие из них получали высокие награды на всесоюзных и международных выставках.

«Особенно ценны произведения 1920–1930-х годов, среди них работы родоначальника лаковой живописи в Палехе И.И. Голикова, И.М. Баканова, И.П. Вакурова и других выдающихся художников», - говорится в сообщении.

В коллекции представлены работы художников с момента появления промысла до середины 2010-х годов. Помимо всем известной лаковой миниатюры на папье-маше, на выставке покажут живописные, графические, монументальные произведения, эскизы театральных костюмов и декораций.

Центральное место занимает портал «Сказки Пушкина». Его создали для выставки «Народное творчество», которая проходила в Государственной Третьяковской галерее в 1937 году.

Заслуживают внимания постоянный поиск разных путей развития палехской живописи - произведения, выполненные на кости, финифти, стекле, фарфоре. Особенно редки произведения, сделанные художниками в период Великой Отечественной войны.

С 1990-х годов палехские художники вновь стали заниматься иконописью. Это направление на выставке представляет современное Палехское отделение союза художников России.