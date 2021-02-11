РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске 12 февраля будут использовать дополнительные машины и привлекут новых сотрудников для уборки снега, всего задействуют в очистке муниципальных дорог 104 единицы техники и 68 рабочих, сообщается на сайте администрации округа.

Для ликвидации последствий мощного снегопада, который усилится 12 февраля дорожные и коммунальные службы городского округа Подольск привлекут дополнительную технику и сотрудников. Также продолжат круглосуточную работу по очистке от снега в усиленном режиме. Интенсивный снегопад ожидают в ночь с 11 на 12 февраля, он продлится до воскресенья 14 февраля.

«Для своевременной очистки муниципальной улично-дорожной сети выведут дополнительную технику, арендованную у других организаций, в том числе четыре трактора, 14 самосвалов, шесть погрузчиков. Также привлекут 18 дорожных рабочих. Всего в очистке и обработке муниципальных дорог задействуют 104 единицы техники, а также 68 рабочих», — говорится в сообщении.

В период обильных снегопадов управляющие организации для уборки дворовых территорий привлекут дополнительно технику частных организаций. Планируется дополнительно привлечь 21 трактор, восемь роторных снегоуборщиков и 81 дворника. Всего в уборке будет задействовано 77 тракторов, 84 единицы вспомогательной техники, а также 645 дворников, очистку территории около подъездов и дорожек начнут с 5 часов утра – на час раньше, чем обычно.

Автовладельцев попросили не оставлять транспорт в не отведенных для этого местах, по просьбам сотрудников управляющих компаний убирать автомобили. Из-за обильного снегопада на уборку территорий затратят времени больше обычного. Очищать проезды будут не одновременно во всех дворах, а по графику.