РИАМО - 11 фев. Парам, которые поцелуются перед кассой канатной дороги в Москве 14 февраля, продадут два билета на поездку по цене одного, сообщается в официальном аккаунте канатной дороги в Instagram.

«Нужно будет поцеловать свою спутницу или спутника перед кассиром. На французских поцелуях не настаиваем», – говорится в сообщении.

Для тех, кто захочет прокатиться в кабине премиум-класса, поцелуй подарит скидку в 50%. Пара также получит в подарок горячие напитки.

В предстоящие выходные в Москве пройдут специальные программы с конкурсами, призами, экскурсиями и концертами звезд. К примеру, в оранжерее ВДНХ пройдет джазовый концерт.

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