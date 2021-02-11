РИАМО - 11 фев. Первая в Подмосковье единая закупка на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марфино городского округа Мытищи размещена в Единой информационной системе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Такие закупки еще называют закупками на строительство «под ключ». По их результатам подрядчики смогут оперативно готовить проектную документацию и сразу строить социально значимые объекты», - говорится в сообщении.

Здание построят по заказу управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи.

В 2021 году в Подмосковье запланировано еще семь закупок «под ключ» в городских округах: Одинцовский, Ленинский, Волоколамский, Королев, Ступино, Красногорск и Солнечногорск.