РИАМО - 11 фев. Подольское муниципальное унитарное предприятие выплатило почти 450 тысяч рублей задолженности за поставку специальной одежды и обуви подмосковному предпринимателю, который обратился за помощью к бизнес-омбудсмену региона Владимиру Головневу, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Организации заключили в мае 2020 года контракт на поставку обществом с ограниченной ответственностью летней специальной одежды для нужд МУПа. Исполнитель осуществил поставку более чем на 325 тысяч рублей 3 августа, что подтверждалось документом. А 21 августа и 7 сентября общая сумма двух новых поставок составила около 450 тысяч рублей, на что тоже составили и подписали документ.

«Таким образом, обязательства по контракту были выполнены исполнителем полностью, надлежащего качества и в установленные сроки без нарушений условий договора», - сказал Головнев.

До жалобы в январе этого года заказчик выплатил деньги только за первую поставку одежды. Это составило 42% от стоимости контракта. Исполнитель начал требовать деньги еще в октябре 2020 года, но МУП отмалчивался.

Проблему решали на муниципальном уровне вместе с администрацией городского округа Подольск. Головнев отметил оперативность ее работы, потому что после его обращения туда долг выплатили через неделю.