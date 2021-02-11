РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» переходит на усиленный режим вывоза отходов в связи со сложными погодными условиями и предстоящими снегопадами, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«Начиная с 12 февраля, логистические службы регоператора увеличивают график работы спецтехники на 2-3 часа. В первые рейсы мусоровозы выйдут уже в 5-6 утра и будут работать до глубокой ночи, чтобы полностью выполнить вывоз отходов на всех маршрутах», - говорится в сообщении.

Регоператор привлек дополнительные единицы спецтехники - мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов создают значительные помехи для спецтранспорта. Ежедневно фиксируются десятки случаев, когда мусоровозы и бункеровозы вынуждены несколько раз возвращаться к месту накопления отходов из-за перекрытого проезда.

«Уважаемые жители! Оставляйте свои автомобили на специально отведенных парковочных местах, чтобы не сбивать график вывоза бытовых отходов, особенно во время снегопада», - отмечается в сообщении.