РИАМО - 11 фев. Из-за плохой погоды в Подмосковье уделили особое внимание осмотрам состояния кровель домов, Госжилинспекция держит ситуацию на контроле, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала года благодаря цифровому надзору Госжилинспекция Московской области проконтролировала свыше 37,6 тысячи осмотров кровель, фасадов и подъездных козырьков на предмет очистки от наледи, снежных свесов и сосулек. Контроль осуществлялся при помощи мобильного приложения, созданного на базе Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области (ЕГИС ОКНД).

«К сожалению, зимой, в связи с осадками в виде снега, нередко происходят ситуации, которые приводят к несчастным случаям, грозящим нанесением вреда жизни и здоровью людей или сохранности их имущества, а также проседанию кровель. Проведение осмотров посредством мобильного приложения позволяет существенно сократить риск возникновения подобных ситуаций», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Из-за усиливающихся снегопадов органы местного самоуправления через приложение просят управляющие компании чаще проверять кровли. Коммунальщики устраняют наледь, снежные свесы и сосульки. Госжилинспекция Московской области контролирует выполнение заданий.

При этом жителям также рекомендуется соблюдать основные рекомендаций и меры предосторожности.

Ранее в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, снежных заносов, сильного снега, метели и порывов ветра в 13-18 метров в секунду.