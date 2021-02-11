РИАМО - 11 фев. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков возглавил оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

В ближайшие часы в Москве начнется снегопад, который продлится до 15 февраля. Ожидаются метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, мороз до минус 15 градусов. 15 февраля похолодает до минус 23 градусов. Ожидается, что выпадет 20-30 миллиметров осадков, сугробы вырастут на 25-35 сантиметров.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности. После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой», — говорится в сообщении.

Обработка будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега.

На опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД и в новой Москве, дежурят тягачи.

Бирюков отметил, что снег будут убирать роторная и другая техника, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки. Снег будут вывозить на стационарные и мобильные снегосплавные пункты.

На предприятиях комплекса городского хозяйства круглосуточно дежурит ответственный оперативный и ремонтный персонал. Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. У них есть необходимые материалы и техника. Подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные. Сформировали запасы резервного топлива.

Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При этом автомобилистам следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам нужно быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями.