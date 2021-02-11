РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 13 февраля организуют бесплатную фотосессию для влюбленных пар, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«13 февраля в парке «Дубрава» бесплатная фотосессия для всех влюбленных пар. Желающим принять участие необходимо оставить свою заявку в WhatsApp по номеру 8 (999) 913-28-88 и прийти в парк 13 февраля в 17:00», - говорится в сообщении.

В течение недели участники фотосессии получат на память лучшие фотографии.



