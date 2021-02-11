РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В рамках совместной деятельности техникума имени Ю. Гагарина и частной школы Люберец 18 учащихся младших классов прошли курс профессиональной ориентации, говорится в сообщении учебного заведения.

«18 воспитанников частной школы «Орбита» поучаствовали в мастер-классе по кондитерскому мастерству. Ребятам предстояло раскрасить медовые пряники и познакомиться с технологией приготовления леденцовых конфет. Впереди у школьников ряд других мастер-классов из курса профориентации», - говорится в сообщении.

В техникуме отметили, что на своих мастер-классах ждут всех желающих.