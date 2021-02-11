РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Ансамбль «Мерани» из Котельников занял первое место на фестивале национальных культур «Мой дом — Москва», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Диплом I степени в номинации «Национальные танцы» завоевал хореографический ансамбль «Мерани» на Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом — Москва». Поздравляем коллектив ансамбля и руководителя Бесика Мчедлидзе с этой значимой победой», - говорится в сообщении.

По своим масштабам и содержанию фестиваль является уникальным мероприятием. Он помогает развитию межкультурного диалога, приобщает детей и молодежь к этнокультуре и показывает самобытную красоту народного творчества.

Фестиваль учрежден департаментом национальной политики и межрегиональных связей и департаментом образования города Москвы и с 2016 года проводится в Московском Дворце пионеров. За время существования проекта его активными участниками и зрителями стали более 20 тысяч человек.