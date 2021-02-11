РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Малаховская библиотека имени Телешева 13 февраля приглашает жителей на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 пройдет мастер-класс по изготовлению коробки в виде сердечка. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 37», - говорится в сообщении.

В 14:00 «Пароль – Афган» - видеопрезентация, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана.

Присоединиться к мероприятию можно в социальной сети Instagram.