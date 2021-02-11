РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. «Мострансавто» напомнило жителям городского округа Люберцы правила перевозки домашних питомцев в автобусах предприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Бесплатно в транспортных средствах можно провозить собак карликовых пород – на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак», - говорится в сообщении.

Других животных и птиц необходимо перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

Собак больших и средних размеров необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд питомца оплачивается, согласно тарифу на провоз ручной клади.