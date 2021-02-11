РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Порядка 17 человек доставили в отдел полиции подмосковных Котельников в рамках рейда «Безопасный город», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Очередной рейд прошел в четверг на территории микрорайона Силикат. В нем участвовали сотрудники полиции Котельниковского отдела и администрации города.

«В рамках рейда «Безопасный город» прошли проверки торговых павильонов на предмет нарушения правил торговли, выявления лиц, нарушивших миграционный учет на территории Российской Федерации, проверили водителей, занимающихся организацией перевозки пассажиров в такси. При проведении рейда в отдел полиции было доставлено 17 человек, на нарушителей составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

Также был задержан житель Перми, у которого при досмотре обнаружили сверток с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело.