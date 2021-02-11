РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Люберецкие каратисты в составе сборной Московской области на Всероссийских соревнованиях «Кубок Петра Великого» стали обладателями золотой и серебряной медалей, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Липецке, в них поучаствовали 800 спортсменов из различных регионов страны.

«Воспитанники спортивного клуба «Держава» Люберец в составе сборной Московской области соревновались в навыках владения кумите. В каждом поединке чувствовалась упорная борьба за возможность подняться на пьедестал почета. В этот раз наши каратисты завоевали золото и серебро», - говорится в сообщении.

Первое место заняла Полина Лаврова (категория 14-15 лет, до 54 килограмм), второе – Ксения Белякова (категория 14-15 лет, свыше 54 килограмм). Помимо этого, Белякова выполнила норматив кандидата мастера спорта по карате.