РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 33-летнего мужчину, пропавшего четыре дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Алексей Родионов, 33 года, Подольск. С 7 февраля его местонахождение неизвестно. Его рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза синие», - говорится в сообщении.

Родионов был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую кофту, темно-синие джинсы, черные ботинки на шнурках, черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.