РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Евгением Горбатовым проверил организацию горячего питания в столовых школы №6 в микрорайоне Саввино и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Ольгино, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Депутатский корпус Балашихи активно включился в мониторинг школьных столовых. Основная задача – соблюдение всех требований Роспотребнадзора и, конечно, обеспечение качественными горячими завтраками ребятишек начальных классов», - сказал Ефимов.

В школе №6 для организации бесперебойного горячего питания более 1,5 тысячи учащихся перед началом учебного года частично обновили кухонное оборудование. Директор учреждения Людмила Кузнецова рассказала, что были приобретены профессиональная посудомоечная машина, морозильная камера, жарочный шкаф, двухкамерный холодильник для овощей и тестомешалка.

«Бесплатное питание ежедневно получают 724 учащихся начальных классов», - подчеркнула Кузнецова.

Депутаты осмотрели зал приема пищи, чистоту столов, проверили обеспечение средствами индивидуальной защиты поваров и персонала столовых, а также попробовали контрольные блюда.

«Сегодня фирменная рисовая каша на молоке, булочки и чай, как в детстве. Оценка поварам – отлично», - отметил Горбатов.

Директор школы для детей с ОВЗ Галина Тархова рассказала, что горячие завтраки и обе получают все учащиеся. Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработано специальное усиленное меню.

«В школе есть родительский контроль питания, в рамках которого каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить столовую и оценить качество блюд. Всего в учреждении обучаются 205 детей, 70 из которых надомники, которые получают компенсацию за питание», – заключила Тархова.