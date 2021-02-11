Район Марфино, расположенный в Северо-Восточном округе, – один из самых крошечных в столице. Его площадь всего 2,2 квадратных километра, жителей чуть больше 35 тысяч, а соседей тут знают в лицо. Из-за особенностей территории москвичи чувствуют себя здесь оторванными от цивилизации, хотя это вовсе не окраина Москвы. Впрочем, и тут появляются современные ЖК, которые отнюдь не радуют любителей провинциальной тишины. Еще местные недовольны отсутствием крупных ТЦ и побаиваются Останкинскую телебашню. Жители Марфино рассказали РИАМО, как устроена жизнь в мини-районе.

Марфинская шарашка

сайт ao-avtomatika.ru

Деревня Марфино ведет свою историю с начала 17 века, когда эти земли были пожалованы князю Дмитрию Пожарскому.

Пожалуй, главной достопримечательностью района является Марфинская «шарашка» на Ботанической улице, 25 – спецтюрьма, описанная Александром Солженицыным в романе «В круге первом». До революции краснокирпичное здание с шестигранным храмом занимал Александро-Мариинский приют для детей священников в Марфине.

После Великой Отечественной войны здесь открылась спецтюрьма и спецлаборатория, где трудились пленные немецкие инженеры и заключенные из числа интеллигенции – они разрабатывали секретную связь для советской разведки. Солженицын работал здесь библиотекарем в конце 40-х. Сегодня бывшая «шарашка» - концерн «Автоматика», бывший НИИ автоматики.

С развитием НИИ разрастался и район. Первый пятиэтажный дом был построен в Марфине руками его сотрудников. С годами все деревенские дома снесли, а на их месте построили городские. Наконец, в 1995-м году Марфино получило статус района Москвы и постепенно превратилось в спальник.

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Московский «середнячок»

Анна Мосина

Меньше Марфина по площади только район Арбат. И совсем недавно район напоминал московскую деревню.

«Примерно до 2008 здесь было, как в деревне: много деревьев, тишина. Можно было купить свежие цветы и овощи с огорода, а с постройкой новых домов, все это, к сожалению, ушло», - вспоминает житель Марфина Алексей.

Прогуливаясь по улицам, можно обнаружить небольшие кирпичные дома и панельки, брежневские девятиэтажки, реже – островки с новой застройкой. Больше всего на общем малоэтажном фоне выделяется ЖК Cleverland с апартаментами комфорт-класса.

«Наш район – середнячок по Москве, ни рыба, ни мясо. Внешне ничем не примечателен, зато тут спокойно: я знаю всех соседей, жизнь тут не кипит. А что еще нужно для счастья?», - считает 53-летняя Валентина.

Впрочем, она надеется, что в районе появится больше привлекательных жилых комплексов за счет реновации – под программу попадают многие дома.

Денис Анохин Денис Анохин 1 из 2

Состояние улиц, по мнению местных жителей, оставляет желать лучшего. «Ситуация отвратительная. В придомовых зонах довольно грязно. Дворники увольняются. Население направляет многочисленные жалобы в ОАТИ и требует снять с должности представителя «Жилищника»», - рассказывает местная жительница Анна. По ее словам, управа и префектура не могут взять ситуацию под контроль.

Спокойствие москвичей частенько нарушают и пьяные граждане, которые оккупируют детские площадки и входы в магазины.

«Однажды вечером на улице ко мне пристал алкаш, который явно был не в себе – он кричал и требовал вызвать ему такси. В другой раз при мне тошнило одного такого товарища. С криминалом у нас бывало всякое. Моя подруга, сдав квартиру жильцам, обнаружила после их отъезда оружие», - поделилась 27-летняя Виолетта.

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В замкнутом пространстве

Денис Анохин

Территория Марфина своеобразная: район оказался «зажат» между Октябрьской железной дорогой, МЦК и Ботаническим садом.

«Из-за того, что район у нас небольшой и закрытый со всех сторон, иногда ощущаю, что живу, словно в клетке», - жалуется москвичка Светлана.

Несмотря на маленькую площадь, транспортная доступность в районе недостаточно удобная. Хотя неподалеку находится станции метро «Владыкино», «Петровско-Разумовская» и МЦК «Окружная», добираться до них жителям некоторых частей Марфина довольно долго.

Многие предпочитают передвигаться на собственных автомобилях, при этом пробки могут возникать в часы пик даже на неосновных улицах, а парковаться порой приходится в несколько рядов.

По словам Виолетты, внутри района в пробке можно простоять больше часа, что очень сильно раздражает.

«Выезд из района в любом направлении сопряжен с петляниями по разворотам. Удручает разброс точек: чтобы попасть в супермаркет в 7 минутах ходьбы, надо объехать несколько больших районов, разделенных ЖД», - объясняет местный житель Денис.

Зато рядом есть монорельс – уникальная транспортная достопримечательность, которой гордятся и взрослые, и дети, добавляет он.

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«Экспедиции» за шопингом и развлечениями

В районе есть взрослая и детская поликлиника с неплохими отзывами, несколько частных медцентров.

Среди вузов – новый Институт Театрального искусства имени И. Кобзона на Ботанической и Международный юридический институт (МЮИ) на улице Кашенкин Луг. Есть колледжи, государственные и частные детсады и школы, одна из которых входит в рейтинг лучших в Москве, а также кадетская школа-интернат. Из минусов – загруженность детских садов.

Но главной болью местных можно назвать проблему с покупками. «Крупные ТЦ в традиционном понимании здесь отсутствуют. Неподалеку есть «Парус», но выбор там мизерный. Мелкие и сетевые магазины разбросаны по району неравномерно. Приходится ездить за покупками в другие части города», - говорит Виолетта.

Так, ближайший крупный ТЦ - «Европолис» на проспекте Мира – расположен соседнем районе Ростокино.

«Ради развлечений я вынуждена совершать экспедиции в другие районы. Здесь нет ни толковых ресторанов, ни клубов, негде смотреть кино, а спектакли проходят в театральном колледже», - жалуется Виолетта.

«Радует только наличие пунктов Wildberries, а так разгуляться и пошопится можно разве что в местной пятерочке», - добавляет жительница Марфина Ирина.

По району разбросаны салоны красоты, в основном эконом-класса, есть крупный спорткомплекс «Марфино» с бассейном и клуб «ДОСААФ».

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«Опасная» башня и Ботанический сад

Анна Мосина Анна Мосина 1 из 2

А вот чем жители Марфина действительно довольны, так это зелеными зонами. Так что проблем с тем, где погулять и поесть шашлыки, не возникает.

Район прилегает к Ботаническому саду РАН, где располагаются оранжереи с необычными растениями, японский сад камней с сакурами, которые весной становятся настоящим местом паломничества у любителей фото. Можно сходить в Останкинский парк, полюбоваться усадьбой Шереметевых XVIII века и старинным храмом Троицы Живоначальной.

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Рядом находится ВДНХ, где проходит множество интересных активностей и постоянно появляется что-то новое. Например, всесезонная экотропа, которая проложена на высоте до 6,5 метров и пролегает на полкилометра по старинной Шереметьевской дубраве.

Денис Анохин

К плюсам можно отнести и то, что на территории района нет крупных производств. Но опасения у некоторых москвичей вызывает другое – Останкинская телебашня, которая находится примерно в километре.

«Говорят, что башня якобы излучает какие-то волны, которые пагубно сказываются на здоровье, но это звучит абсурдно и похоже на глупую городскую легенду или паранойю», - считает Виолетта.

По ее мнению, минусы есть везде, как и плюсы, и это – не повод для переезда.