РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске в сельской амбулатории поселка Быково с начала февраля сделали прививку от коронавируса более 30 человек, пожилых сельских жителей доставляют на вакцинацию на автобусе, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в начале февраля открылся еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции на базе структурного подразделения Подольской районной больницы сельской амбулатории поселка Быково. Медицинское учреждение оказывает первичную медико-социальную помощь порядка 2,5 тысячи человек.

«С начала работы пункта прививку сделали более 30 подольчан. Сначала формируется группа желающих, так как после вскрытия ампула с вакциной хранится в течение двух часов и рассчитана на пятерых пациентов. Благодаря начальнику территориального отдела «Стрелковский» Елене Долгих решена проблема доставки транспортом до пункта пациентов старшего возраста. Для этих целей выделили специальный служебный автобус. Подольчане проинформированы, активно записываются через портал госуслуг», - сказал заведующий врачебной амбулаторией Владимир Миронычев.

По его словам, перед тем, как пройти процедуру иммунизации, граждане заполняют анкету на выявление хронических инфекционных заболеваний, а также проходят первичный осмотр у врача-терапевта с измерением температуры и артериального давления. После проведения вакцинации в течение 30 минут пациенты находятся под наблюдением медицинского специалиста.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Путин не исключил, что может вакцинироваться от Covid‑19 к осени. В прививочном плане у главы государства также есть прививки от гриппа и пневмококка.

- Прививку от Covid можно будет сделать в 25 МФЦ Подмосковья 12 февраля. С 8 часов утра до 8 вечера медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих.

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.