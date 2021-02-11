РИАМО - 11 фев. В Солнечногорске возбудили уголовное дело после обнаружения на производственной площадке тел 5 рабочих, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее около деревни Никольское в Солнечногорске нашли тела пяти рабочих. Признаков насильственной смерти не было. Тело обнаружили в строительном вагончике.

«По предварительной информации эксперта, причиной смерти могло стать отравление угарным газом», - говорится в сообщении.

Бытовка обогревалась с помощью газовой горелки, подключенной к переносному газовому баллону. В ней обнаружили три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следователи также проверят версии об отравлении алкоголем.

Следователи опросят работников производственной площадки и проверят изъятые вещественные доказательства и документы.