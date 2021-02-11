РИАМО - 11 фев. Автономные курьеры «Ровер» начали доставлять заказы из сервиса «Яндекс. Лавка» на Ходынском поле в столице, это новое поколение роботов, сообщил глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.

Роботы тестируется с конца 2020 года. По его словам, с первого дня роботы уже выполнили 1,5 тысячи доставок и проехали в беспилотном режиме более 6 тысяч километров.

«Теперь у робота более вместительный отсек для заказа, а также увеличилось время автономной работы до 10 часов на одном заряде», – написал Шулейко в Facebook.

Ранее «Роверы» развозили заказы из ресторанов и продукты из «Яндекс. Лавки» в жилые дома и бизнес-центры в Иннополисе. Теперь они это делают из «Яндекс.Лавки» на Ходынском поле. В будущем охват территории доставки будут расширен.

Теперь пользователю не нужно больше открывать крышку робота, она поднимается автоматически при нажатии кнопки в приложении.

«Ровер» является полностью автономным, сам планирует маршрут, объезжает препятствия и оценивает окружающую ситуацию. Он может развивать скорость до 8 километров в час.