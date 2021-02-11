РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Жители Королева могут воспользоваться услугами социального такси, эта услуга актуальна для людей с ограниченными возможностями для того, чтобы попасть в центр города и обратно, минуя подземный переход на станции Подлипки-Дачные, сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram.

В четверг Юрий Копцик пригласил представителей РЖД, чтобы на месте посмотреть условия содержания перехода у станции Подлипки-Дачные. Пока проект нового перехода на станции с лифтами и эскалаторами не реализован, единственным способом добраться из одной части города в другую остается подземный переход, который неудобный и небезопасный.

«Пока же выходом для безопасного передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей является социальное такси, доставляющее пассажиров к социально значимым объектам Москвы и области», - написал Копцик.

Для предоставления услуги жителям города необходимо обратиться в учреждения социального обслуживания: в королевский комплексный центр социального обслуживания населения, улица Болдырева, дом 2, телефон: 8(495) 511-58-99; или в Московский областной центр реабилитации инвалидов, микрорайон Юбилейный, улица К.Д. Трофимова, дом 5, корпус 3, телефон: 8 (498) 646-87-78.

Оформить заказ также можно через мобильное приложение «Соцуслуги». Юрий Копцик потребовал, чтобы уборку перехода производили не только к нашим визитам, а на ежедневной основе и по мере необходимости несколько раз в день.

«Контроль за содержанием будем осуществлять постоянно, чтобы нашим жителям было удобно пользоваться подземным переходом», - заключил Копцик.