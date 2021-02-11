РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Депутаты Подольска в четверг на очередном заседании горсовета утвердили проект решения о стимулировании и привлечении медработников, расходы составят 11 миллионов 434 тысячи рублей ежегодно, сказал замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Итоговый проект решения «О стимулировании и привлечении медицинских работников, студентов и ординаторов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования по программам медицинского образования для работы в государственных медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования городского округа Подольск и подведомственных министерству здравоохранения Московской области» представил Скобенников.

«Принятие решения потребует затрат из бюджета городского округа Подольск в размере 11 миллионов 434 тысяч рублей ежегодно в период 2021-2023 годов. Расходы на осуществление выплат, указанных в проекте решения, предусмотрены бюджетом городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года, утвержденных решением совета депутатов горсовета от 24 декабря 2020 года», - сказал Скобенников.

Он добавил, что из этой суммы порядка 9 миллионов направят на компенсацию аренды жилья для привлечения медицинских работников и более 2 миллионов на единовременные выплаты при устройстве на работу 50 человек. Компенсируют аренду жилья 45 медикам. Также власти городского округа выплачивают 74 студентам и ординаторам из медвузов по 2 тысяч рублей в месяц, а министерство здравоохранения Московской области выделяет им еще по 1 тысячи рублей.

Решение потребовалось для урегулирования правоотношений, так как с 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». Изменились категории получателей выплат, так как отменили такую форму получения образования, как интернатуру.