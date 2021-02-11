РИАМО - 11 фев. В рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали более 42 тысяч новогодних деревьев — это 11 гектаров хвойного леса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Все собранные в рамках акции деревья направили на вторичную переработку, они преобразуются в щепу, которая будет использована для восстановления «хвойного фонда» Подмосковья.

«Наибольшее количество древесины на сегодняшний день собрано в Сергиев-Посадском кластере – 12,5 тысячи елей, и Рузском кластере – 11,5 тысячи. Традиционно наибольшее количество елей жители сдают в середине акции, и, исходя из промежуточных результатов, мы отмечаем ежегодный рост вовлеченности граждан в данное мероприятие», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Главная цель экоакции — увеличение объема вторичной переработки и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении. Сбор живых деревьев на специально оборудованных площадках позволит поддерживать придворовые контейнерные площадки в нормативном состоянии. Завершится акция 15 февраля.

В Подмосковье в рамках акции было открыто 224 специальных брендированных пункта для приема елей. Также жители Московской области привозят свои ели на 45 пунктов раздельного мусора «Мегабак».

Полный список всех адресов площадок доступен на официальных сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципалитетов региона, а также на сайтах проекта «Мегабак», Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.

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