РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В подмосковных Люберцах единогласно избрали Ашота Маргаряна новым председателем молодежного парламента при совете депутатов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в администрации Люберец прошло первое заседание нового состава молодежного парламента при совете депутатов горокруга. Новый состав утвердили депутаты в декабре 2020 года.

«Я предлагаю на должность председателя Ашота Маргаряна. Он хорошо зарекомендовал себя, в том числе и в Московской области», - сказал первый заместитель председателя совета депутатов Люберец Александр Шлапак.

Он предложил проголосовать за кандидатуру Маргаряна. Все поддержали единогласно.

Также на заседании Шлапак вручил от совета депутатов благодарность председателю прошлого созыва молодежного парламента Георгию Николаеву за большой вклад в развитие молодежной политики на территории Люберец.

Кроме того, на заседании депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско отчитался о проделанной работе за 2020 год. В частности, он рассказал о проектах инициативного бюджетирования.