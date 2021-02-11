РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. Щелковские полицейские задержали жителя Владимирской области, подозреваемого в мошенничестве, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный под предлогом продажи ей акустической системы, используя один из мессенджеров, завладел ее денежными средствами, после чего не выполнил своих обязательств и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан житель Владимирской области 21 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.