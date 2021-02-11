РИАМО - 11 фев. В столице на Третьем транспортном кольце в районе спорткомплекса «Лужники» будут установлены шумозащитные экраны, проектная документация на работы уже согласована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Установка шумозащитных экранов необходима для повышения качества жизни горожан в мегаполисе с активным трафиком. Они способствуют снижению уровня шума транспортного потока и загрязнений, производимых автомобилями», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что в рамках проекта их установят на участках Андреевского автодорожного моста и Лужнецкой эстакады. Высота экранов составит шесть метров, а длина порядка 130 и 90 метров соответственно.

Во время проведения работ проезд на участках будет частично ограничен. Для движения оставят не менее трех полос. Пешеходная зона на внешней стороне ТТК будет временно закрыта, проход организуют по тротуару внутренней стороны, обход перекрытой зоны возможен под мостом. Нанесением специальной разметки и установкой временных дорожных знаков займутся специалисты.

Свето- и шумозащитные экраны в столице устанавливаются на оживленных участках дорог и магистралей, изношенные конструкции обновляются.