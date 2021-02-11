РИАМО - 11 фев. В рамках проекта «Экологичное Подмосковье» все желающие смогут помочь в сборе мусора на водных объектах с помощью каяков, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО зампред комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

«Мы ходили на каяках и по середине (каяка – ред.) было пустое место, и мы набивали полностью мешками мусора», – сказала Белова.

Она добавила, что в рамках проекта «Экологичное Подмосковье» в регионе будут организовываться подобные поездки на каяках для всех желающих.

Каяк — небольшая, узкая гребная лодка, приводимая в движении двухлопастным веслом.