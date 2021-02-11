РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом горсовета Дмитрием Шинкаревым в ходе рабочего визита в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Ольгино Балашихи осмотрел новое обучающее оборудование, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Тарас Ефимов вместе с Дмитрием Шинкаревым осмотрел классы и новое оборудование, посетил комнату релаксации, оборудованную для детей с расстройством аутистического спектра», - говорится в сообщении.

По словам директора школы Галины Тарховой, новое обучающее оборудование приобретено в рамках национального проекта «Современная школа».

«Электронная парта позволяет ребятам познавать мир в игровой форме, способствуют усидчивости и развитию различных навыков: памяти, внимания, воображения, логического мышления. Программное оборудование, установленное в интерактивной панели, позволяет составлять задания для ребят по степени сложности, что упрощает работу педагога», - подчеркнула Тархова.

В ходе встречи с коллективом школы Ефимов рассказал о своей работе на избирательном округе в 2020 году.

Он отметил, что несмотря на вводимые ограничения из-за пандемии коронавируса, совместно с городскими депутатами они провели 386 выездных контрольных мероприятий по вопросам благоустройства, строительства и капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, подъездов многоквартирных домов.

«В ходе 16 очных и 51 дистанционного приема мной принято 230 заявителей. Материальная помощь оказана 142 жителям Балашихи и Реутова», - заключил Ефимов.

Он поблагодарил педагогов школы за их работу и заботу, которой они окружают своих воспитанников каждый день, и вручил награды Московской областной думы.