отоРИАМО - 11 фев. Выставка, посвященная проблеме переработки отходов, откроется в Подмосковье 5 июня, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

«В мире продается миллион пластиковых бутылок в минуту, до 5 триллионов пластиковых пакетов в год. Половина пластикового производства идет на одноразовую упаковку. <…> На выставке будут представлены картины, полностью сделанные из мусора, у нас будет 13 картин известных художников», - сказала Белова.

Выставку планируется открыть 5 июня. Ориентировочно первым местом, где стартует проект станет Дом правительства Московской области. Кроме того, автор проекта хотел, чтобы выставка прошла не только в Подмосковье, но захватила как можно больше городов других субъектов.

Главной целью выставки является демонстрация того, какой ущерб наносит пластик экологии. ​

В Подмосковье в настоящий момент работают 11 современных комплексов по переработке отходов. Мусор в комплексы доставляют более 1,1 тысячи единиц мусоровывозящей техники, в том числе 137 «синих» мусоровозов для раздельного сбора отходов.