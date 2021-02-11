РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Лабрадор Честер и его владелица Светлана Телицына из Люберец стали победителями номинации «Лучшая собака-поводырь» в рейтинге Best Russian Dog по итогам 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Восьмого февраля в зале «Чайковский» Four Seasons Hotel Moscow состоялся четвертый ежегодный Гала-ужин в честь лучших собак, заводчиков и хендлеров России, занявших по итогам 2020 года призовые места в рейтинге Best Russian Dog.

«Победителем номинации «Лучшая собака-поводырь» стал мой лабрадор Честер. Мы получили памятную награду с надписью: «За тандем собаки и человека, дающий людям с инвалидностью пример силы и свободы, и за создание клуба владельцев собак-проводников Москвы «Мудрый пес», - сказала Телицына.

Награду вручала заместитель директора учебно-кинологического центра «Собаки - помощники инвалидов» Элина Почуева.

Телицына отметила, что клуб «Мудрый пес» был создан в 2020 году.

«В то самое непростое время, когда в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции не было понятно, что нас всех ждет дальше, но в одной вещи не было сомнений – только объединившись вместе мы сможем сделать многое. Так, владельцы собак-проводников Москвы и Московской области объединились, чтобы поддерживать друг друга и вместе менять мир вокруг себя, создавая комфортное и доступное городское пространство», - пояснила она.

По словам хозяйки лабрадора, лучшие собаки России по породам определяются, исходя из рейтингов выставок и соревнований в течение года.

«Определить лучшего в любой социальной номинации не так просто. Выбор собаки, которую назовут лучшим поводырем, не проводился на основе внутренних конкурсов и отборов, ведь лучшую собаку-поводыря невозможно выбрать по конкретным критериям. Каждая такая собака – победитель, ведь она лучшим образом помогает своему уникальному хозяину», - добавила Телицына.

Участие в ежегодном Гала-ужине в честь лучших собак – замечательная возможность представить всем гостям мероприятия профессию собак-поводырей.

«Хочу поблагодарить люберецкий кинологический центр «Новый Легион» и лично Дмитрия Спиридонова за помощь в подготовке к этому мероприятию», - заключила Телицына.