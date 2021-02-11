РИАМО - 11 фев. Согласно данным опроса, более половины жителей Подмосковья практикуют раздельный сбор твердых бытовых отходов, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

«В 2020 году осенью проводился опрос жителей региона. Результаты показали, что 57% практикуют раздельный сбор мусора, а 41% – нет», – сказал Кирица.

Кроме того, другой опрос показал, что каждый четвертый житель региона знает адрес пункта приема отходов, а 12% опрошенных не знают, куда сдавать отходы. При этом 56% респондентов складируют мусор в общий бак. ​

В 2020 году на вторичную переработку в Подмосковье отправили свыше 2 миллионов тонн отсортированного мусора. Также в минувшем году на территории региона закрылось 39 полигонов ТКО.