РИАМО - 11 фев. Двух полицейских - старшего сержанта полиции Максима Кравченко и сержанта полиции Владимира Скопцова – наградят за спасение людей во время пожара в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Полицейские получили сообщение о пожаре во время патрулирования территории и незамедлительно направились к месту происшествия.

«Увидев клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома, сотрудники вбежали в подъезд и поднялись на этаж. Тамбур и лестничный пролет были сильно задымлены. Из квартир доносились крики о помощи.

25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он взобрался на балкон четвертого этажа, где увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Понимая, что другого выхода у него нет, они спрыгнули в сугроб.

Женщина и сотрудник полиции нарядом скорой помощи были госпитализированы. У них диагностировали травмы и ожоги различной степени тяжести.

Сержант полиции 24-летний Владимир Скопцов незамедлительно приступил к эвакуации жителей этого подъезда, которые не могли самостоятельно покинуть квартиры. Полицейский помог выйти на улицу всем жильцам четвертого этажа, после чего сопровождал людей с других этажей.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность», – добавила Волк.