РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Дорожные службы подмосковного Красногорска переведут на круглосуточный режим работы из-за ожидающегося аномального снегопада, сообщил замглавы администрации муниципалитета по развитию территорий Евгений Владимирский.

Заседание штаба состоялось в администрации горокруга в четверг. В нем приняли участие первый замглавы администрации Всеволод Волосевич, заместители главы Владимирский и Роман Комиссаров, представители подрядных организаций, обслуживающих территорию округа по муниципальным контрактам, Красногорской городской службы.

«Задействованы будут большие силы – порядка 300 единиц техники и около 1 тысячи сотрудников дорожных служб, занимающихся ручной уборкой. Начиная с сегодняшнего вечера, все дежурят в круглосуточном графике», - сказал Владимирский.

По словам Владимирского, на заседании заострили внимание на необходимости оперативной уборки от снега территорий, где наблюдается интенсивное движение: объездной дороги в поселке Нахабино, дорог и дворов в ЖК «Красногорский», микрорайонах Путилково и Павшинская пойма, на улицах Горожанкиных, Лесной, Школьной, Успенской. При этом он напомнил, что основные транспортные магистрали округа обслуживает региональная служба «Мосавтодор».

Также пристальное внимание уделят подходу к социальным объектам, автобусным остановкам и станциям МЦД-2.

Владимирский добавил, что в округе работают около 16 подрядных организаций – это без учета управляющих компаний. Кроме того, сформировали мобильные бригады, не привязанные к определенной территории. Их оперативно смогут «перебрасывать» на сложные участки.

По сообщению МЧС региона, сильный снегопад обрушится на Подмосковье вечером в четверг и продлится до субботы.