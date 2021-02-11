РИАМО - 11 фев. Жители Подмосковья с помощью проекта «Мегабак» могут самостоятельно сдавать на переработку крупногабаритные отходы, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель директора ГКУ МО «Дирекция по организации обращения с отходами» министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мурашов.

«Мегабак» позволяет жителям региона сдавать на переработку крупногабаритные отходы и делать это бесплатно. Это позволит помочь в общей борьбе с отходами и их раздельным сбором», - сказал Мурашов.

Он добавил, что в целом жители Подмосковья позитивно откликнулись на раздельный сбор мусора. В свою очередь, мощности по переработке отходов позволяют эффективно справляться с мусором.

«На территории Московской области функционируют десять комплексов по переработке отходов общей мощностью 4 миллиона 530 тысяч тонн отходов в год», - добавил Мурашов.​

Решение проблемы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки — важное направление деятельности правительства Московской области.

Программа «Мегабак» направлена на популяризацию раздельного сбора мусора и снижение количества полигонов, которые негативно влияют на экологию. Весь собранный мусор отправляется на переработку.