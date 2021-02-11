РИАМО - 11 фев. Новый банный объект открыли в Одинцовском городском округе Московской области по губернаторской программе «100 бань Подмосковья». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

«За время реализации программы «100 бань Подмосковья» новый банный объект в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа стал 94-м по счету. Банный комплекс на 30 помывочных мест возобновил работу после реконструкции», – сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, для отдельных категорий граждан – ветеранов войн, пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей – предусмотрены льготные тарифы на банные услуги.

«Инвестором проведены перепланировка помещений объекта, отделка бассейна и парной, ремонт кровли и наружная отделка здания. Объем инвестиций составил порядка 0,6 миллиона рублей», – добавил Воскресенский.