В предстоящие выходные, который пройдут под знаком Дня святого Валентина, москвичей и гостей столицы ждет много романтических мероприятий. Специальные программы с конкурсами, призами, экскурсиями и концертами звезд для влюбленных пар и не только подготовили крупнейшие столичные парки и фудмоллы «Депо» и Центральный рынок. Поклонников Гуфа ждет подарок – презентация нового альбома рэпера на его сольном концерте. Также интересные выставки и экскурсии ждут любителей искусства в Подмосковье. Подробнее об этом – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 12 февраля

Выставка «Арт-сезон на Речном»

В здании Северного речного вокзала Москвы открылась выставка, посвященная архитектуре вокзала. На ней представлены работы арт-группы «Сезон». Художники изобразили Речной вокзал, запечатлев особенные места и ракурсы исторического здания. Посмотреть экспозицию можно бесплатно, но при себе для посещения необходимо иметь маску и перчатки.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября 2020 года. Над реставрацией работали порядка 400 архитекторов. На крыше установлена смотровая площадка, с которой можно посмотреть на Химкинское водохранилище. Также для посетителей доступны исторический зал ожидания и регулярно обновляемая выставка Музея транспорта Москвы.

Где: Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д. 51

Когда: 4–17 февраля, ежедневно с 10:00 до 19:00

Стоимость: бесплатно

Выставка «Блюз над Парижем»

В Балашихинской картинной галерее открылась уникальная выставка с романтическим весенним названием «Блюз над Парижем», представляющая работы художников Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона. Мастера жили в разное время, работали в своих направлениях и стилях, но их связывает одно – Париж – город, в котором раскрылся их талант и который прославил их имена. В экспозиции – 69 работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры из частных коллекций Франции и США. Посетители также увидят видеопрезентацию и смогут посмотреть два фильма о Ренуаре и Пикассо. Посетители допускаются только в масках, при входе измеряется температура.

Где: Балашиха, ул. Ленина, д. 10

Когда: 5 февраля – 15 марта, ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 12:00 до 18:00

Стоимость: взрослые – 300 рублей, студенты и льготники – 250 рублей, дети и школьники – 150 рублей

СУББОТА, 13 февраля

Концерт – презентация нового альбома Гуфа

Рэпер Гуф презентует свой новый альбом 13 февраля на концерте в московском «ГлавClub». Непростой 2020 год стал продуктивным для скандального российского рэпера. В мае Гуф представил новый альбом «Дом, который построил Алик», записанный вместе с минским хип-хоп-исполнителем Murovei. После этого вышло несколько ярких синглов и фитов. Теперь Алексей готов представить новый материал. Поклонников ждут треки из альбома «Дом, который построил Алик», новые песни, а также любимые хиты и специальные гости.

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавClub»

Когда: 13 февраля в 20:00

Стоимость: 5 000 рублей (танцпол)

Спектакль «Маугли» в Губернском театре

Музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли» покажут юным зрителям и их родителям в субботу в Московском Губернском театре. Они узнают, что произойдет с человеческим детенышем, если он потеряется в индийских джунглях. Волки примут его в свою стаю, дадут ему имя, будут учить ловкости, смекалке, отваге. Черная пантера Багира и медведь Балу станут его настоящими друзьями, а тигр Шер-Хан и шакал Табаки – заклятыми врагами. Маугли узнает законы джунглей, станет храбрым повелителем леса, защитником зверей и людей, настоящим Человеком.

Где: Москва, Волгоградский просп., д. 121, МГТ

Когда: 13 февраля в 12:00 и 16:00

Стоимость: от 1 000 до 2 500 рублей

Концерт «I love you, Baby! Jazz» на ВДНХ

Джазовый концерт пройдет в преддверии Дня всех влюбленных в оранжерее ВДНХ. Мировые хиты о любви Фрэнка Синатры (Moon River, Fly Me To The Moon), Эллы Фицджеральд (The Man I Love), Джорджа Гершвина (Summertime) и других легенд джаза исполнит Trio Forte Bella: Ирина Карпова (скрипка), Валерия Кузнецова (фортепиано), Людмила Антикона-Кабальеро (виолончель). Влюбленных в музыку ждут яркие импровизации, а также премьера аранжировок, созданных композитором С. Прокудиным-Лемешевым.

Число посетителей не превышает 25% вместимости зала, будет соблюдена социальная дистанция и другие санитарные нормы. Билеты можно купить здесь.

Где: Москва, ВДНХ, павильон № 14 (Оранжерея)

Когда: 13 февраля в 20:00

Стоимость: от 1 200 до 2 500 рублей

«Свадебная» экскурсия в Серпуховском музее

В Серпуховском историко-художественном музее запустили проект «12 экскурсоводов», в рамках которого можно посетить авторские экскурсии от местных жителей, лидеров мнений. Блогеры, врачи, художники, музыканты, молодые ученые, предприниматели покажут «свой» музей с необычной стороны.

Ближайший тур проведет 13 февраля чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая. Экскурсия будет посвящена теме свадьбы в искусстве. Посетители увидят свадебное платье, венчальные венцы и старинные свечи из фондов музея. Билеты можно купить онлайн на сайте музея.

Где: Серпухов, ул. Чехова, д. 87, Серпуховский историко-художественный музей

Когда: 13 февраля в 17:00

Стоимость: от 400 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

День влюбленных в парке Горького

14 февраля в парке Горького влюбленных ждет насыщенная программа. Посетители катка «Навигатор 2020–2021» вновь будут кататься под живую музыку из медиарубки и смогут отправить валентинки в любой уголок мира – почтовые ящики будут установлены в первом павильоне проката «Старт» за главным входом. В 18:00 выступит группа «44 сыра», участники которой исполнят яркий инди-поп, наполненный чувствами и размышлениями о жизни.

В Нескучном саду пройдут две тематические экскурсии: в 12:00 расскажут о женских дуэлях, балах, маскарадах и развлечениях высшего света Москвы. А в 15:00 стартует экскурсия «14 историй о любви», где можно будет узнать, какой подарок император Николай I сделал своей жене после коронации и где в парке находится место тайных свиданий.

Музей парка Горького 14 февраля проведет конкурс в своих соцсетях, победители которого смогут бесплатно посетить музей и подняться на смотровую площадку.

Билеты на каток продаются только онлайн. Билеты на экскурсии можно приобрести здесь.

Где: Москва, ЦПКиО имени Горького

Когда: 14 февраля с 10:00

Стоимость: билет на каток в зависимости от сеанса – 500–600 рублей (взрослый), 350–420 рублей (льготный), 250–300 рублей (детский); экскурсия – 400 рублей

Любовь Успенская в «Депо»

В День влюбленных фудмолл «Депо. Москва» отмечает свой день рождения. В этот день посетителей ждет выступление звезды шансона Любови Успенской. Ее имя говорит само за себя, а хиты «Горький шоколад», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и многие другие настроят на романтический лад даже тех, кто не склонен к лирике. Элегантные манеры артистки и ее голос с хрипотцой заставят сопереживать не только неисправимых романтиков. В праздничный вечер для гостей также выступят звезды шоу «Голос» Брендон Стоун, Людмила Соколова и Леван Кбилашвили.

Где: Москва, фудмолл «Депо» на Лесной, д. 20, стр. 3

Когда: 14 февраля в 19:00

Стоимость: бесплатно

День влюбленных на Центральном рынке

Центральный рынок приготовил для посетителей романтическую программу IN LOVE, которая пройдет в выходные. В субботу, 13 февраля, в 18:00 состоятся конкурсы с призами, с 20:00 до 22:00 выступит кавер-группа Double Mix, а следом – DJ. В воскресенье, 14 февраля, в 12:00 маленьких гостей встретит аниматор, в 13:00 для детей проведут мастер-класс по созданию валентинок, а в 15:00 – бесплатный урок английского.

Кульминацией вечера станет выступление Доминика Джокера в 21:00. Звезда «Фабрики» поздравит всех влюбленных и споет свои хиты. Весь вечер до закрытия будет играть DJ.

Где: Москва, Центральный рынок на Рождественском бульваре

Когда: 13–14 февраля

Стоимость: бесплатно

Экскурсия «История старого парка» в «Сокольниках»

В воскресенье можно прогуляться с экскурсоводом по парку «Сокольники» и узнать, как здесь охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Петр I основал майские гулянья в «Сокольниках» и как они связаны с первомайскими демонстрациями в СССР, кто отдыхал здесь на дачах и почему сюда приезжали государи во время коронационных торжеств. Участники откроют для себя историю одного из старейших московских парков, а также познакомятся с культурой досуга и отдыха москвичей последних четырех столетий.

Где: Москва, ПКиО «Сокольники»

Когда: 14 февраля в 14:30

Стоимость: 250 рублей, семейный билет (ребенок + взрослый) – 200 рублей. Продажа билетов временно осуществляется только онлайн

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Комедия «Родные»

Отечественная премьера от режиссера Ильи Аксенова и сценариста Жоры Крыжовниква понравится любителям семейных комедий и поклонникам Сергея Бурунова. По сюжету отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться вместе с родными на знаменитый Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Родственники вынуждены смириться с желанием главы семейства и пуститься в путешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет. В фильме также снялись Ирина Пегова, Монеточка и многие другие.

Мультфильм «Любит – не любит»

Это классическое японское аниме-мелодрама расскажет историю старшеклассников с очень разными взглядами на любовь. Юна мечтает о романтике, а Акари очень прагматична. Кадзуоми – болван, который не может понять, что значит любовь, в то время как Рио хватается за любое признание, если девушка симпатичная. Режиссер – Тосимаса Куроянаги.

Мелодрама «Дикая парочка»

Эта мелодрама с Джейми Дорнаном и Эмили Блант – отличный вариант для пар в романтический уикенд. Энтони и Розмари – соседи. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. Какой финал у этой сказки, узнают зрители.

Мелодрама «Музыка крыш»

Российская романтическая история к 14 февраля. Маша настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной. Ее последнее желание – послушать любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.