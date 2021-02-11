РИАМО - 11 фев. В 25 МФЦ в Домодедове, Балашихе, Клину, Чехове, Зарайске и других округах Подмосковья 12 февраля можно будет сделать прививку от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«МФЦ – это место притяжения людей в любом городе. В рамках кампании по вакцинации мы решили выделить отдельный день для того, чтобы люди могли совместить заботу о здоровье и необходимые дела. С 8 часов утра до 8 вечера 12 февраля медицинские специалисты местных больниц будут будут вакцинировать всех желающих», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что каждого пациента осмотрит врач. Если противопоказаний не будет, пациенту введут первый компонент вакцины «Спутник V». Предварительно на вакцинацию в МФЦ записываться не нужно.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса в медучреждении, можно записаться на портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру «122». Прививку также можно сделать в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, в торговых центрах.

По данным на 11 февраля, в Подмосковье от коронавируса вакцинировано уже более 161 тысячи человек.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.