РИАМО - 11 фев. В Подмосковье полицейским удалось ликвидировать две подпольные лаборатории, где занимались производством синтетических наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Домовладение в деревне Дютьково Одинцовского городского округа обнаружили оперативники. Здесь производством запрещенных веществ занимался уроженец Тюменской области.

«В ходе осмотра помещения обнаружено различное лабораторное оборудование и химические реагенты. Также изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета, которое по результатам экспертизы признано наркотическим средством - мефедроном общей массой более 700 граммов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще одно производство наркотиков ликвидировали в поселке Снегири городского округа Истра. По предварительной информации, организатором изготовления наркотиков является житель Новосибирска.

«В доме у злоумышленника было найдено более килограмма мефедрона. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что намеревался сбыть оптовую партию наркотиков бесконтактным способом с использованием интернета», - отметила Волк.

Она подчеркнула, что ликвидация двух производств позволила пресечь поступление на черный рынок свыше 8,5 тысячи разовых доз запрещенных веществ.

В настоящее время фигурантов заключили под стражу. Уголовные дела возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.