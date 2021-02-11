РИАМО - 11 фев. На новый столичный вокзал Восточный переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, будет разгружен участок Каланчевская – Курская, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство вокзала Восточный в составе ТПУ «Черкизово».

«Впервые за последние 100 лет мы планируем открыть в Москве новый Восточный вокзал в Черкизове для поездов дальнего следования. Строительные работы находятся в завершающей стадии. Открытие Восточного вокзала предварительно запланировано на май 2021 года. На него будет переведена значительная часть поездов с Курского вокзала», — сказал Собянин.

Он добавил, что будет разгружен участок Каланчесвская – Курская. После окончания реконструкции по нему организуют полноценное движение поездов МЦД-4.

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Пересадки на МЦК и метро

Интеграция Восточного вокзала и станции МЦК «Локомотив» позволит пассажирам быстро и с комфортом добираться до большинства районов столицы и области. До 70% пассажиров поездов дальнего следования будут пересаживаться на МЦК.

Пассажиры также смогут пересесть на станцию метро «Черкизовская». Они смогут экономить в поездках 20-30 минут. Через Северо-Восточную хорду также построят пешеходный переход.

Разгрузка Курского вокзала

На вокзал Восточный планируют перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. В их числе «Ласточки» и «Стрижи», которые курсируют из Москвы в Нижний Новгород и из столицы в Иваново. Кроме того, на новый вокзал переведут транзитные поезда. Для поездов дальнего следования, которые будут приезжать на новый вокзал, используют III главный путь МЦК.

Обустройство вокзала

На вокзале будут современный пассажирский терминал, две новые платформы. У вокзала будут два выхода: к станции метро «Черкизовская» и в сторону Амурской улицы. Между вокзалом и жилыми кварталами Гольяново появится пешеходная зона.

Кроме того, идет сооружение второго терминала станции МЦК «Локомотив». Его планируют достроить в III квартале 2021 года. В перспективе у этого терминала будет еще один выход в сторону Амурской улицы. Помимо этого, планируют реконструировать Окружной проезд, построить дополнительные проезды вдоль Северо-Восточной хорды.

Пассажиропоток

После открытия нового вокзала пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет на треть до 74 тысяч пассажиров в сутки. Из них 24,5 тысячи человек составят пассажиры поездов дальнего следования. В перспективе ТПУ «Черкизово» может войти в топ-10 крупнейших ТПУ Москвы с ежедневным пассажиропотоком в 133 тысячи человек.

Новый вокзал также снизит нагрузку на станции метро «Чкаловская» и «Курская».

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