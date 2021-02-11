РИАМО - 11 фев. В связи с предстоящей непогодой московских автомобилистов призывают отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов – обходить шаткие конструкции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 метров секунду. На дорогах снежные заносы, накаты.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте», – говорится в сообщении.

Если машину оставить не удалось, то во время управления авто нужно быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Также необходимо избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений, парковать автомобиль рекомендуют вдали от деревьев. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.