РИАМО - 11 фев. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой, изменится с 15 по 19 и с 24 по 26 февраля из работ на путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В период с 10:30 до 15:00 железнодорожники будут проводить работы по устройству земляного полотна для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка – Балашиха. За время технологических «окон» в феврале планируется подготовить около одного километра полотна», - говорится в сообщении.

С 10:30 пригородные поезда не проследуют на участке Стройка – Балашиха. У нескольких из них изменится время отправления и прибытия.

В Балашихе продолжится вынос коммуникаций для строительства нового надземного крытого пешеходного перехода. Он обеспечит безопасный транзитный переход через железнодорожные пути для жителей города. Его оборудуют специальными подъемниками для маломобильных пассажиров. Также в феврале начнут строить новую островную платформу длиной 325 метров.

Узнать расписание можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».