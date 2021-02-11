РИАМО - 11 фев. Сотрудники вневедомственной охраны Подмосковья оперативно потушили загоревшееся маршрутное такси в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности региона.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники электростальского ОВО Росгвардии заметили на дороге маршрутное такси, у которого загорелся двигатель. Автомобиль был охвачен огнем, пассажиров в салоне не было», - говорится в сообщении.

Они воспользовались огнетушителем, который был в патрульном автомобиле. Возгорание ликвидировали до приезда пожарных. Пострадавших нет.