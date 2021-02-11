РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Несмотря на сильный мороз в Котельниках полным ходом идет строительство новой кольцевой ветки водоснабжения для обеспечения коммунальным ресурсом ЖК «Белая Дача Парк», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Работы выполняются методом бестраншейной прокладки в стесненных условиях в зоне плотной жилой застройки. Для успешного и своевременного ввода в эксплуатацию нового трубопровода диаметром 450 миллиметров и общей протяженностью 4,5 километра, гарантирующий поставщик услуг водоснабжения города МУЖКП «Котельники» осуществляет технический надзор за строительством указанных сетей», - говорится в сообщении.

Данное направление деятельности является особенно важным в части вопросов дальнейшей эксплуатации водопровода. Ведь от того, насколько качественно и правильно по проекту проложены трубопроводы водоснабжения, напрямую зависит их безаварийная работа в дальнейшем.

В рамках проведения технадзора за строительством инженерных сетей, специалисты предприятия особое внимание уделяют вопросам обеспечения качества работ, их соответствию положениям действующих СП, СНиПам и иным нормативным актам, а также соблюдению сроков строительных работ.

Немаловажное значение имеет и контроль за применением конкретных материалов, согласованных проектно-сметной документацией. Новый водопровод не только позволит обеспечить ресурсом жилой комплекс, но и существенно повысит надежность существующих сетей водоснабжения.