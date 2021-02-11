РИАМО – 11 фев. По данным Росавиации, в январе текущего года на 38% упал пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает Газета.ru.

Таким образом, в январе 2021 года авиакомпании обслужили 5,5 миллиона человек.

«Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 миллиарда пассажирокилометров», - говорится в сообщении.

Количество перевозок у «Аэрофлота» упало на 60%, у «Уральский авиалиний» на 31%, у авиакомпании «Россия» - на 41%, а вот «Победа» сохранила показатели пассажиропотока.

Такая ситуация связана с пандемией коронавируса и закрытием границ со многими странами.​