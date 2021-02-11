РИАМО - 11 фев. Голосование за самую любвеобильную станцию Московского метрополитена началось в столице, пассажиры могут отдать свой голос с помощью бота-помощника Транспортного Валентина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«У каждого из вас есть свои андерграунд-истории, для которых мы и определили 4 основных номинации», - говорится в сообщении.

Можно будет номинировать станции, которые по мнению пассажиров больше всего подходят под описание: станции первой любви, станции для самого необычного свидания, станции с самой романтичной обстановкой, станции для поцелуев.

Голосование пройдет с помощью бота-помощника Транспортного Валентина по адресу в Телеграме: @DtRoadVotebot.

С 10 по 14 февраля из московского метро можно бесплатно отправить лимитированную «валентинку» почтальоном.

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